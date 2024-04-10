Оренбург, 10 апреля, 2024, 06:56 — ИА Регнум. За прошедшую ночь уровень воды в реке Урал поднялся почти на 50 см, достигнув 965 см. В ближайшие сутки прогнозируется рост на 30–70 см, сообщил 10 апреля первый замглавы города Оренбурга Алексей Кудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

«За одну ночь было подтоплено более 300 домовладений. Мы продолжаем оказывать помощь жителям Оренбурга, которые до настоящего момента не решались выехать», — сказал он.

По словам Кудинова, только за одну ночь было вывезено десять жителей. Количество подтопленных домов будет расти в геометрической прогрессии. Если прогноз сбудется, то в ближайшей перспективе ещё около 200 частных домовладений будут подтоплены, добавил замглавы Оренбурга.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 апреля администрация Оренбурга сообщила об уровне воды в реке Урал у города на отметке 931 см, это выше официально установленного опасного уровня. Из-за резкого повышения уровня реки глава региона Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться.

В МЧС России заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнил глава ведомства Александр Куренков.

По данным на утро 9 апреля, в результате паводков в Оренбургской области были затоплены более 10 тысяч домов и свыше 12 тысяч приусадебных участков. Для движения транспорта закрыли 44 моста.