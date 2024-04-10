Липецк, 10 апреля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Жителя Липецкой области Всеволода Куликова признали виновным в покушении на госизмену, попытке поджога части взлётно-посадочной полосы военного аэродрома в Липецке, а также попытке примкнуть к украинскому легиону «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Соответствующее решение вынес второй Западный окружной военный суд.

ИА REGNUM Суд

«На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного суда признал 19-летнего Куликова виновным в покушении на госизмену, покушении на совершение теракта и вовлечение лица в участие на территории Украины в вооружённом формировании. Путём частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — пояснила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

При этом приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в установленный законом срок. Куликов полностью признал вину, передаёт ТАСС. Судья учёл явку россиянина с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также то, что в момент приготовления к совершению преступления Куликов был несовершеннолетним.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта бывшего курсанта командного училища Владислава Бояршинова обвинили в государственной измене. Второй западный военный окружной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Бояршинова признали виновным в сборе разведывательной информации, которую могли использовать для подрыва безопасности России.

Суд в Красноярске 8 февраля приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и диверсии. По словам силовиков, он собирал данные о строениях с предполагаемым расположением российских военнослужащих в Харцызске в ДНР, а после направлял эту информацию представителям СБУ. Киселёв также получал от украинских спецслужб задания отправлять фото и видео объектов, совершать взрывы и поджоги на железной дороге.