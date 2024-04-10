Москва, 10 апреля, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Южная» на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Российские бойцы продвигаются сразу на нескольких направлениях, в том числе на Северск, оккупированный на данный момент ВСУ.

В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением противника.

«Расчёты РСЗО «Град» выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки артиллеристы нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, огнемётчики 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты украинских боевиков на купянском направлении.

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