Вашингтон, 10 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать заявление Службы внешней разведки России (СВР) о планах Вашингтона летом отправить на Украину первую партию членов латиноамериканских наркокартелей.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«ФБР отказывается от комментариев», — заявил «РИА Новости» официальный представитель ведомства.

На письменный запрос агентства также не ответили в Центральном разведывательном управлении США, совете нацбезопасности Белого дома и управлении директора американской нацразведки.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля в пресс-бюро СВР заявили, что для отправки на Украину американские частные военные компании при участии властей страны вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров. Заключённым обещают полную амнистию. При этом осуждённые не хотят сотрудничать с американскими властями без «благословения» наркобаронов. Первую партию завербованных хотят забросить на территорию Украины уже летом 2024 года, узнали в СВР. В российском ведомстве заявили, что планы Вашингтона получить преимущество на поле боя путём притока на Украину наёмников из числа преступников обречены на провал.

Систематические удары российской армии отрезвили иностранных наёмников ВСУ и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Раньше наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных, сейчас же они воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте, уточнил он.