* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 апреля, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск писательницу Дарью Серенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующие данные приведены в базе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В карточке в базе розыска указано, что Дарью Серенко 23.01.1993 года рождения разыскивают по уголовной статье. Какой конкретно, не уточняется.

«Думаю, что это дело за отсутствие маркировки иноагента, но пока не ясно», — предположила сама Серенко в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января 2023 года Минюст РФ включил Серенко в список иностранных агентов. Акционистка и феминистка выступала против СВО, а также распространяла ложную информацию о деятельности органов госвласти.

Она пропагандировала ЛГБТ-отношения («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено).

Писательница после начала спецоперации стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление», которое является иноагентом. Живёт за пределами РФ.

Список иноагентов был снова расширен Минюстом России, в него 27 января были внесены пять человек и две организации.

В реестр были включены: музыкант и основатель группы Little Big Илья Прусикин, выступающий под псевдонимом Ильич; журналист Фидель Агумава, публиковавшийся в «Парламентской газете», а в 2022 году — в Moscow Times; официальный представитель далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басана Омбадыков; татарский правозащитник Рафис Кашапов и феминистка и акционистка Дарья Серенко.