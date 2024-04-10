Вашингтон, 10 апреля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Украинское правительство запросило у Вашингтона возможность приобретения товаров и услуг, связанных с обслуживанием зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Киеву комплектов для обслуживания данных ЗРК на сумму 138 млн долларов. Об этом 9 апреля сообщило входящее в состав Пентагона агентство по сотрудничеству в сфере безопасности.

Elfagr.org Госдеп США

«Госсекретарь вынес определение и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США», — говорится в официальном заявлении.

При этом решение было принято в обход требования Конгресса по рассмотрению данной сделки.

В американском оборонном ведомстве заверили, что поставка комплектов не приведёт к существенным изменениям военного баланса в регионе и не снизит оборонные возможности США.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили несколько американских ЗРК Patriot, поставленных на Украину США. Об этом 7 апреля написал британский журнал The Economist. Точное количество выведенных из строя ЗРК авторы не указали. В ходе беседы с изданием высокопоставленный чиновник, отвечающий за функционирование находящегося под контролем ВСУ Харькова, обвинил западных союзников в недостаточной помощи.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью обозревателю издания The Washington Post Дэвиду Ингейшесу заявил, что ВСУ будут вынуждены постоянно отступать, если не возобновится поддержка со стороны США. Он указал на рост дефицита ракет для ЗРК Patriot, артиллерийских снарядов натовского калибра и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления.

Россия неоднократно просила западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, любые военные грузы, предназначенные для украинских войск, являются законной целью Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.