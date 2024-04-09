Вашингтон, 10 апреля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. В Пентагоне сообщили, что Госдепартамент США дал согласие на возможную сделку по продаже Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов Hawk Phase III. Общая сумма сделки составит почти 138 млн долларов.

Mil.gov.ua Украинский ЗРК

Ранее власти киевского режима запросили у США возможность закупки товаров и услуг, связанных с обслуживанием этих ракетных систем.

Сделка состоится в обход Конгресса. Госдеп вынес решение и предоставил подробное обоснование.

«Существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США, тем самым отменив требование Конгресса о рассмотрении сделки», — пояснили в минобороны Соединённых Штатов.

В Пентагоне также заверили, что планируемая сделка не повлияет на оборонные способности США.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подчеркнул, что для наступательной операции ВСУ нужны современные системы вооружения от западных союзников, в том числе от США. Также он выразил надежду, что партнёры предоставят Киеву последние технологии для производства новейших типов оружия.

В силовых структурах заявили, что зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T уничтожен во время удара по средствам противовоздушной обороны в Одессе.

Вашингтон отправил украинской армии оружие, которое изъяли с судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — его перевозили йеменским повстанцам-хуситам.