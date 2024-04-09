Космодром «Восточный», Амурская область, 10 апреля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Повторная попытка запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирована на среду, 10 апреля, сообщил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

kremlin.ru Запуск ракеты с космодрома Восточный

«Разберёмся в окончательных причинах, предварительно старт назначен на резервную дату — на 10 апреля», — сказал глава госкорпорации.

Он пояснил, что за две минуты до первого возможного пуска «Ангары-А5» автоматика ракеты остановила процесс старта по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, это потребовало слива топлива.

Как сообщало ИА Регнум, историк космонавтики Александр Железняков назвал отмену пуска «Ангары-А5» обычной рутинной работой, поэтому к подобным ситуациям необходимо относиться спокойно. Во время испытательного пуска необходимо всё несколько раз перепроверить. Говорить о причинах остановки пуска «Ангары-А5» на данный момент преждевременно, необходимо изучить телеметрию и прочую документацию касаемо ракеты и пуска, отметил эксперт.

Ранее в Роскосмосе подтвердили, что первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на вторник, 9 апреля, в 12:00 мск. Приблизительно через 12 минут после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой должен был отделиться от третьей ступени «Ангары».

Ракету вывезли на стартовый стол космодрома Восточный 26 марта. По словам Борисова, запуск «Ангары» перевернёт страницу в развитии современного российского космодрома.

Ранее ракеты этого семейства летали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Так, лёгкая «Ангара-1.2» отправилась с космодрома 9 июля 2014 года, а 23 декабря того же года прошёл старт тяжёлой «Ангары-А5». Всего за последние десять лет с Плесецка запустили шесть ракет «Ангара».