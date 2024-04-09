Вашингтон, 10 апреля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Запад затягивает с расследованием терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2», видимо, что-то скрывается. Об этом заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Американские угрозы могут указывать и на куда более безрассудные расчёты. Достаточно вспомнить, как после неоднократных обещаний покончить с «Северными потоками» российские подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта. Причём его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», — сказал глава российской дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля стало известно, что Генпрокуратура России обратилась к США, Германии, Франции и Кипру по делу о «Северных потоках» после рассмотрения обращения депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании фактов возможной причастности находящихся за рубежом лиц и структур к финансированию и организации ряда терактов в России. В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что западные коллеги добросовестно подойдут к рассмотрению материалов и исполнят свои обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств и обеспечивать неотвратимость наказания.

У России скоро будут неопровержимые доказательства тому, кто подорвал «Северные потоки». Это был теракт, а не диверсия, как пытается преподнести Запад, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, с октября 2022 года Россия направила 15 запросов о правовой помощи в Германию, Данию, Финляндию, Швейцарию и Швецию, при этом ответ, лишь формальный, пришёл от датчан. Отказ от сотрудничества доказывает, что эти страны не проводили расследований, они боятся не только обнародовать виновных, «следы которых, бесспорно, ведут за океан», но и получить иск по возмещению ущерба, подчеркнул Краснов.

Теракты на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате взрывов полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ 28 сентября 2022 года возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).