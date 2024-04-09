Берлин, 10 апреля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп приглашён посетить Украину. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Ввстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

При этом Зеленский уточнил, что лично не звонил Трампу — его пригласили «как публично, так и непублично».

«Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определённые выводы. Я готов с ним встретиться», — сказал глава киевского режима.

Зеленский добавил, что «с интересом» послушает предложения Трампа, если у того «действительно» есть собственный подход, как быстро завершить военный конфликт, не теряя свои территории.

«Вариант отказа от территорий очень примитивный», — добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп в частной беседе с журналистами заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов.

Украинские власти пытаются установить связь с командой Дональда Трампа, претендующего на выдвижение кандидатом на должность президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах, чтобы обсудить позиции Киева по урегулированию конфликта без территориальных уступок России. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил 9 апреля советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.