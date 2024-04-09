Хельсинки, 10 апреля, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы создаётся в финском городе Миккели на востоке страны в 140 км от границы с Россией. Об этом написала газета IltaLehti.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«В Финляндии будет размещён штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — сказал изданию министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Глава минобороны уточнил, что в мирное время штаб будет заниматься планированием и проведением военных учений НАТО.

Так называемый штаб повышенной готовности будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

При этом в Миккели находится и штаб армии Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, продолжение боевых действий на Украине назвал единственным способом добиться мира в конфликте президент Финляндии Александер Стубб 7 апреля в интервью американскому телеканалу CNN.

Как пояснил Стубб, мирные переговоры в настоящее время не могут начаться. Он признал также, что в украинском обществе есть усталость от затянувшегося для Киева конфликта.

Русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией 7 апреля вышли на улицы Хельсинки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия таким образом отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства. Действия Хельсинки портят жизнь самим финнам, добавила она.

Дипломат пояснила, что Москва пытается обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но Финляндия избегает контактов с Россией. По её словам, поведение финских властей является возвратом к периоду Холодной войны.