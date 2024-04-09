Москва, 9 апреля, 2024, 22:40 — ИА Регнум. В силовых структурах заявили, что зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T уничтожен во время удара по средствам противовоздушной обороны в Одессе. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации силовиков, 9 апреля в Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T в районе аэродрома.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля представители подполья рассказали, что ВС РФ ударили авиационными бомбами ФАБ по Харьковскому авиаремонтному заводу, уничтожили пункт дислокации ВСУ в центре Полтавы, а также нанесли удар по припортовой зоне в Ильичёвске Одесской области.

8 апреля Минобороны передавало, что российские военные в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам по производству вооружения и беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.