Вашингтон, 9 апреля, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Возбуждённое в России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, в том числе через компанию Burisma Holdings, является нонсенсом, заявил 9 апреля в ходе брифинга помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Это нонсенс», — прокомментировал он.

Салливан в очередной раз заявил, что США предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, а всё остальное — это шум. Помощник американского лидера добавил, что в теракте в «Крокус Сити Холле» виновна группировка ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, по информации Следственного комитета России, деньги, поступавшие через нефтекомпанию Burisma Holdings, действующую на Украине на протяжении последних лет, использовались для финансирования терактов на российской территории. В рамках расследования дела о финансировании терроризма проверяются источники поступления и движение денег в размере нескольких миллионов долларов. Также возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Следователи отрабатывают связи исполнителей терактов в России с их иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

Белый дом не может официально, напрямую сказать, что даёт добро на диверсии, которые устраивают украинские спецслужбы, так как это означало бы, что США признают себя террористическим государством № 1, заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. При этом США де-факто поощряют террористические действия Киева, так как продолжают поддерживать его и обещают, что киевский режим получит всё, в чём нуждается, добавил он.

Киев при подготовке террористических нападений на Россию пользуется спутниковой информацией, предоставляемой американской разведкой, заявили 1 апреля в пресс-бюро Службы внешней разведки. США выгораживают ответственных за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искажённой картины атаки. Однако пропагандистская риторика Вашингтона по «Крокусу» плохо «продаётся»: американцы не могут добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, уточнили в СВР.

Спустя несколько минут после теракте в «Крокусе» в США попытались навязать свою версию, указав в качестве виновного ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этими рассказами американские политинженеры загнали себя в ловушку. США не могут поступить иначе, учитывая агрессивную антироссийскую риторику Белого дома и огромные денежные средства и оружие, вложенные в киевский режим, в том числе через коррупционные схемы. Всё это прямо и косвенно указывает на вовлечённость Вашингтона в спонсорство украинского терроризма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.