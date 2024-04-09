Эдинбург, Великобритания, 9 апреля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет, сообщает 9 апреля пресс-служба Эдинбургского университета на своём сайте.

imago/Future Image/TASS Кауреат Нобелевской премии Питер Хиггс

«Стало известно, что профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушёл из жизни у себя дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — сказано в сообщении.

В Эдинбургском университете, где работал профессор, назвали его выдающейся личностью, одарённым учёным, чьё видение и воображение обогатили знания об окружающем мире.

Как передавало ИА Регнум, Питер Хиггс получил Нобелевскую премию в 2013 году за предсказание элементарной частицы, названной его именем, — бозона Хиггса. Он разделил награду с другим физиком-теоретиком Франсуа Энглертом, чьё исследование также предсказало открытие бозона Хиггса, который окрестили «частицей Бога».

Теоретически бозон был предсказан ещё в 1964 году, но известность он получил в 2008 году, когда в Европе запустили Большой адронный коллайдер (БАК). Существование бозона удалось подтвердить в 2012 году благодаря исследованиям на БАК. В том же году в Эдинбургском университете открыли Хиггсовский центр теоретической физики.

Также Хиггс был награждён премиями и медалями за достижения в области теоретической физики. В частности, он является лауреатом медали Дирака, присуждаемой Институтом физики в Лондоне, а также премии в области физики частиц и физики высоких энергий Европейского физического общества.