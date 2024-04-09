Москва, 9 апреля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы», создателей «Искандер-М» и «Панциря», с 15-летием предприятия, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поздравляю вас с 15-летием создания АО «НПО «Высокоточные комплексы». Вы по праву можете гордиться богатой историей предприятий, входящих в состав холдинга, многими поколениями талантливых учёных, организаторов производства, конструкторов, инженеров, испытателей, рабочих, которые своим подвижническим трудом внесли достойный вклад в укрепление промышленного, оборонного потенциала страны», — сказано в сообщении.

Глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны рабочие в кратчайшие сроки наладили выпуск широкой линейки приборов для военной техники, а на Сталинградском тракторном заводе — выпуск легендарных танков Т-34, которые из цехов уходили прямо на фронт, приближая Победу.

Путин отметил, что нынешний коллектив холдинга бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет новейшие технологии и перспективные решения.

«Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы, боевые машины пехоты и десанта помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции», — подчеркнул президент, пожелав коллективу и ветеранам успехов.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный конструктор КБМ (входит в «Высокоточные комплексы») Валерий Кашин сообщал, что конструкторское бюро машиностроения в рамках спецоперации существенно увеличило производство ракет для оперативно-тактического реакторного комплекса «Искандер-М».

В феврале Владимир Путин заявлял, что российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в ходе спецоперации, а на международных рынках их расхватывают как горячие пирожки.