Москва, 9 апреля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Черёмушкинский суд Москвы 9 апреля поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Русского языка им. Пушкина Марину Бальбурову по делу об организации незаконной миграции.

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Следствие просило избрать Бальбуровой меру пресечения в виде заключения под стражу, прокуратура — в виде запрета определённых действий.

«В удовлетворении ходатайства следствия отказать, избрать в отношении Бальбуровой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 июня», — цитирует ТАСС решение суда.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Были установлены и задержаны пять подозреваемых, у них дома и на работе прошли обыски.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа граждан, в том числе сотрудники Института русского языка имени Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Подавляющая часть иностранных граждан указанными знаниями не обладала, отмечали следователи. В результате преступных действий мигрантам незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.

Следствие ранее попросило заключить под стражу двух фигурантов дела, а ещё одному — избрать в качестве меры пресечения запрет определённых действий.