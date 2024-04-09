Москва, 9 апреля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. На 90-м году умер лётчик-космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксёнов. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта.

Владимир Гердо/ТАСС Лётчик-космонавт Владимир Аксёнов

«От имени госкорпорации «Роскосмос» и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксёнова Владимира Викторовича», — говорится в сообщении.

Юрий Борисов отметил, что жизненный путь Владимира Аксёнова был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу.

«Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам, Владимир Викторович пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей», — рассказал Борисов.

Свой первый полёт в космос Владимир Аксёнов совершил с 15 по 23 сентября 1976 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-22». Полёт проводился в рамках программы «Интеркосмос».

Во второй раз он совершил полёт в космос с 5 по 9 июня 1980 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз — Т2». В этот раз была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6» — «Союз-36».

Общая продолжительность двух полётов в космос составила 11 суток 20 часов 11 минут и 47 секунд.

Указом президиума Верховного Совета ССР космонавт был награждён орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

В июне 2011 года в Рязани, откуда родом Владимир Аксёнов, на улице Циолковского был открыт его бюст.