Лондон, 9 апреля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Британия и США добились «прогресса» относительно способа передачи Украине замороженных активов России, заявил 9 апреля глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Дарья Антонова ИА Регнум

Лондон и Вашингтон представят соответствующие предложения на саммите «группы семи» в июне 2024 года, отметил Кэмерон на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Украине «нужны деньги» в виде замороженных суверенных активов РФ, заявил он.

«Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите «группы семи», — сказал глава МИД Британии.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года американский журнал Politico сообщил, что власти ЕС решили не передавать Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов, а вместо этого разрешили депозитарию Euroclear, в управлении которого находится большая часть замороженных средств РФ, оставить себе часть доходов на юридические разбирательства и покрытие рисков.

21 марта лидеры ЕС не смогли договориться об использовании доходов от замороженных российских активов. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже к 1 июля сможет передать Украине 1 млрд евро от доходов, полученных с помощью замороженных активов РФ, на закупку оружия и боеприпасов. В свою очередь глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в так называемый «Европейский фонд мира» для оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что передача Украине процентов дохода от конфискованных российских активов станет бандитизмом и воровством. Россия рассматривает изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета западных стран, Москва не оставит эти действия без ответа, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.