Орск, Оренбургская область, 9 апреля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. На затопленных в ходе паводка улицах Орска в Оренбургской области местные жители начали встречать бобров, которые начали строить плотины, сообщает 9 апреля Telegram-канале «Урал56. Ру».

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В соцсетях распространились видеозаписи с водными грызунами, которые стайками перемещаются по превратившимся в водоём улицам.

«В Орск уже прибыли строители новой дамбы!» — написал канал, прикрепив к публикации видео от очевидца.

В ролике показано семейство бобров, которые заняли дерево возле подтопленной многоэтажки.

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Ранее житель Оренбурга Борис рассказал ИА Регнум, что в городе пострадал местный питомник с собаками пароды хаски. Он расположен на пляже «Волна» на реке Сакмара. Удалось эвакуировать всех собак — всего их было 43. Пока их на время разместили у местных. Стихия ударила и по конному клубу «Воздух» — животных успели перевезли в другие конюшни.

В Оренбургской области введён режим ЧС из-за паводка. По состоянию на утро 9 апреля подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Из зон подтопления эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей.

Город Орск частично затопило после прорыва дамбы 5 апреля. Здесь затоплено почти 7 тыс. жилых домов, около 2,5 тыс. человек эвакуированы.

Пострадавшим от паводка жителям Орска предлагают варианты долговременного размещения, в том числе в соседних муниципалитетах. Речь идёт о тех орчанах, чьи дома в результате паводка разрушены частично или полностью.