Курган, 9 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. Об этом 9 апреля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

«По данным Росгидромета, угроза подтопления всех указанных населенных пунктов сохраняется. Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11–14 апреля», — написал Шумков.

По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3-4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле. Прирост воды за сутки на отметке Курган составил 49 см, уточнил он.

Губернатор добавил, что в Звериноголовском эта ночь будет очень непростой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что дополнительные группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.

До этого власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

8 апреля в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76 со 120 сотрудниками МЧС. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.