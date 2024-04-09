Губернатор рассказал, когда ожидается приход большой воды в Курган
Губернатор Шумков: приход большой воды в Курган прогнозируется 11–14 апреля
Курган, 9 апреля, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. Об этом 9 апреля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.
«По данным Росгидромета, угроза подтопления всех указанных населенных пунктов сохраняется. Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11–14 апреля», — написал Шумков.
По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3-4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле. Прирост воды за сутки на отметке Курган составил 49 см, уточнил он.
Губернатор добавил, что в Звериноголовском эта ночь будет очень непростой.
Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что дополнительные группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.
До этого власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.
8 апреля в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76 со 120 сотрудниками МЧС. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.