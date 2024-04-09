Оренбург, 9 апреля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Более 800 пострадавших от паводков в Оренбургской области получили выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Всего на сегодня подано 15 252 заявления: 10 753 — на единовременную материальную помощь и 4 499 заявлений на финансовую помощь при утрате имущества. Решения о назначении выплат приняты по 1135 заявлениям, средства уже поступили на счета 802 человек, зачисления проходят в постоянном режиме», — приводит пресс-служба слова министра социального развития Оренбургской области Елены Сладковой.

Вместе с тем на совещании выступил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Сегодня мы видели ущерб от паводка во время аэроразведки наиболее пострадавших территорий. Поэтому необходимо максимально организовать все для оперативной помощи людям. Это касается межведомственного взаимодействия, отработки всех вопросов, связанных с выплатами жителям, пострадавшим от паводка, гуманитарной и другой помощью, в том числе которую готовы предоставить регионы ПФО», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, от паводка пострадали жители Оренбургской и Курганской областей.

В Оренбургской области по состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе уже звучала сирена предупреждения. Там паводковая ситуация крайне опасна.

Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

В Курганскую область для борьбы с последствиями паводка направили дополнительные силы МЧС из пяти регионов страны.

9 апреля в Оренбургской области паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал».

Отмечается, что для недопущения перелива воды через проезжую часть была оперативно произведена отсыпка обочин скальным грунтом. На объекте задействовали семь единиц спецтехники, протяжённость участка составила 250 метров.

Вместе с тем ранее мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошёл, вода начинает убывать.

В это же время МЧС сообщило, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте.