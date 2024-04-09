Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений ВСУ, сообщил 9 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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Предполагается, что днём ранее состоится ещё одно заседание, тема которого будет связана с Украиной, написал Полянский в своём Telegram-канале.

«На 10:00 по Нью-Йорку четверга, 11 апреля, западники запросили свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика», — написал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что поставки западного оружия в Киев не изменят ситуацию на поле боя, а лишь продлят страдания жителей Украины.

Предполагаемые поставки американских F-16 киевской армии не поменяют ситуацию на поле боя, истребители будут уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ, заявил 27 марта в ходе общения с военными лётчиками президент Владимир Путин.

8 марта Полянский сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Москва намерена напомнить, что агрессия Запада против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад, подчеркнул дипломат.