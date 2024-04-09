Москва, 9 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко с белорусской космонавткой Мариной Василевской ожидается 12 апреля в Москве. О расчёте на эту дату сообщил «Роскосмос».

Алексей Филиппов / РИА Новости Марина Василевская

О планах на эту дату сообщил первый заместитель главы «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов.

«На 12 число у нас намечена встреча, приедет, я надеюсь, президент Белоруссии Александр Лукашенко, это произойдет в присутствии нашего президента (РФ Владимира Путина — Прим. ред.)», — рассказал Ельчанинов.

Как передавало ИА Регнум, первая женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, российский космонавт Олег Новицкий и американский астронавт Лорел О’Хара вернулись с Международной космической станции (МКС) на Землю 6 апреля.

Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане.

25 марта корабль «Союз МС-25» доставил на МКС космонавтов Олега Новицкого, Марину Василевскую и астронавта Трейси Дайсон. Так Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток. Дайсон вернётся на землю 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.