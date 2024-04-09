Москва, 9 апреля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Глава Минстроя Ирек Файзуллин вылетел в зону паводка в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба министра.

Егор Алеев/ТАСС

Перед этим Файзуллина командировал в зону паводка президент России Владимир Путин.

«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область. С рабочим визитом глава Минстроя России также посетит Курганскую и Тюменскую области», — говорится в Telegram-канале министерства.

Вместе с тем в Минстрое отметили, что ключевые задачи визита министра — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Как передавало ИА Регнум, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент решил отправить Файзуллина в командировку после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который доложил о борьбе с паводком и его последствиях, а также об оказании помощи пострадавшим жителям.

9 апреля мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошёл, вода начинает убывать.

В это же время МЧС сообщило, что за сутки в части регионов Приволжья освободились от воды 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка в 31 населённом пункте.

В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что дополнительные группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка.