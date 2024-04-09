Оренбург, 9 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Известия/Павел Волков

«Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для недопущения перелива воды через проезжую часть была оперативно произведена отсыпка обочин скальным грунтом. На объекте задействовали семь единиц спецтехники, протяжённость участка составила 250 метров.

В пресс-службе добавили, что на трассе зафиксировано ещё два опасных участка, где возможен перелив паводковых вод. В случае подъёма воды к критической отметке специалисты выполнят работы по отсыпке обочин.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городе зазвучала сирена и это не учебная тревога, а знак, что паводковая ситуация крайне опасна. Он предупредил, что уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров, при уровне 930 см произойдёт затопление новых территорий.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.