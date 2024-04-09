Москва, 9 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии обнаружил топливную базу ВСУ с помощью беспилотника «Скат 350М», после чего навёл удар по ней. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Кадр из видео

«С помощью БПЛА спецназ Росгвардии обнаружил склад ГСМ ВСУ и передал координаты цели вышестоящему командованию. В итоге ВКС России уничтожили топливную базу противника в его глубоком тылу», — говорится в сообщении.

На опубликованных пресс-службой кадрах дрон обнаруживает железнодорожный состав с ГСМ, автомобили-заправщики, замаскированную гаубицу ВСУ. После обнаружения был нанесён высокоточный удар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880553" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные сбросили две авиабомбы на Харьковский авиаремонтный завод. По данным подполья, там производили беспилотники, на территории были расположены подземные складские помещения.

6 апреля Лебедев сообщил об ударах российских войск по военным объектам в Харькове, в том числе по складу боеприпасов ВСУ, где хранили снаряды для чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые ВСУ используют для обстрелов Белгородской области. При этом координатор подполья подчеркнул, что местные власти пытаются выдать прилёт по военным объектам за атаку по супермаркетам.