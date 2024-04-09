Москва, 9 апреля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Клыков скончался в Москве на 58-м году жизни. Артист длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Росгосцирк Андрей Клыков

9 апреля стало известно о смерти актёра и дрессировщика Андрея Клыкова. В полицию о смерти сообщила мать артиста. Она рассказала, что утром зашла в комнату к сыну и поняла, что он не дышит.

«В квартире на улице Степана Супруна была зафиксирована смерть 57-летнего мужчины. При жизни умерший страдал от онкологического заболевания и имел в анамнезе хронические заболевания», — рассказал собеседник агентства.

Андрей Викторович Клыков родился 25 сентября 1966 года. Он был заслуженным артистом России, известным дрессировщиком диких животных Росгосцирка и актёром. Клыков создал номер «Медведи-акробаты», руководил номером «Леопарды на свободе», аттракционом «А, Ля Русс» и дрессировал животных для номера «Экзотическая группа животных». За свою работу он был отмечен орденом «За службу России» и медалью «За веру и добро». Кроме того, зрители могли видеть Андрея Викторовича в сериале «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл роль.