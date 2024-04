Попасная, ЛНР, 9 апреля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. На спине ребёнка на одном из фото, найденных в телефоне боевика в Попасной, был написан девиз американских рейнджеров Rangers Lead the Way («Рейнджеры идут первыми»), сообщил 9 апреля «РИА Новости» секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов.

Global Look Press/Jürgen Müller/imageBROKER.com

«В Попасной представители межведомственной рабочей группы по поиску мест захоронений, полевой команды поднимают из подвала, расположенного на территории частного жилого домостроения, останки трёх человек. Форма говорит о причастности к украинской армии двух человек. С ними находится третий в одежде стиля «милитари», но при этом не имеющий совершенно никаких опознавательных чётких знаков», — сообщил он.

Он уточнил, что при осмотре тел были найдены несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. По словам Белова, информацию с электронных носителей удалось частично восстановить.

Так, на спине ребёнка на одном из фото, найденных в телефоне боевика, был написан девиз американских рейнджеров Rangers Lead the Way («Рейнджеры идут первыми»). Также есть ряд фотографий детей на фоне военной атрибутики. Девиз Rangers Lead the Way принадлежит батальонам 75-го парашютно-десантного разведывательного полка Сухопутных войск США.

Также Белов рассказал, что в телефоне погибшего в Попасной (ЛНР) боевика ВСУ нашли снятое в Донбассе порно с детьми от 3 до 14 лет. По его словам, в ходе первичного анализа фото было установлено, что это были не единичные скачанные фотографии, а непосредственно снятые в данном районе Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, город Попасная в ЛНР был освобождён в ходе городских боёв весной 2022 года. В августе этого же года глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Попасная почти полностью разрушена и, вероятно, восстановлению не подлежит.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что американские частные военные компании при участии властей страны вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. США прибегают ко всё более отчаянным методам в попытках переломить ситуацию на театре военных действий, пополняя ряды ВСУ «сбродом», имеющим склонность к вооружённому насилию, отмечалось в сообщении пресс-бюро службы.