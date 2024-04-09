Москва, 9 апреля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В Москве восстановили регистрацию машин и замену водительских удостоверений после технического сбоя в базах данных ГИБДД, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Виталий Тимкив /РИА Новости

«В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объёме», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля регистрация автомобилей и выдача водительских прав в подразделениях Госавтоинспекции Московской области была приостановлена из-за технического сбоя.

В пресс-службе подмосковного главка МВД РФ отмечали, что для принятия всех обратившихся время работы подразделений было продлено.

В России с 1 апреля начал действовать новый порядок сдачи экзамена на получение водительских удостоверений.

По новым правилам, водители смогут продлить удостоверения на три года. Это затронет водителей, срок действия документов которых заканчивается в 2024 и 2025 годах. Их права продлят до 2027 и 2028 года соответственно. Обращаться за этим никуда не нужно.

С января 2023 года водители в России имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД документы через электронное приложение «Госуслуги Авто» в телефоне. Правоохранители могут проверять водительское удостоверение с помощью служебного мобильного устройства и QR-кода.