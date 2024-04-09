Москва, 9 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Центральный банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до их списания. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Егор Алеев/ТАСС

«Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в ряде рекомендаций есть и приём заявлений на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке с тем пакетом документов, который имеется на руках у заявителя.

«Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже», — добавил ЦБ РФ.

Кроме того, Банк России рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.

Кредиторам и страховщикам рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, от паводка пострадали жители Оренбургской и Курганской областей.

В Оренбургской области по состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок.

Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе уже звучала сирена предупреждения. Там паводковая ситуация крайне опасна.

Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.

В Курганскую область для борьбы с последствиями паводка направили дополнительные силы МЧС из пяти регионов страны.

Накануне власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

8 апреля в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76, на борту которого 120 сотрудников МЧС. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.