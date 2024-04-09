ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать долги пострадавших от паводка
Москва, 9 апреля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Центральный банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от паводка вплоть до их списания. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.
«Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в ряде рекомендаций есть и приём заявлений на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке с тем пакетом документов, который имеется на руках у заявителя.
«Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже», — добавил ЦБ РФ.
Кроме того, Банк России рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.
Кредиторам и страховщикам рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.
Как передавало ИА Регнум, от паводка пострадали жители Оренбургской и Курганской областей.
В Оренбургской области по состоянию на 8:00 9 апреля на территории 27 муниципальных образований в 73 населённых пунктах и 29 СНТ подтоплены 10 327 жилых домов, 12 821 приусадебный участок.
Ранее власти Оренбурга призвали жителей тех районов, которым грозит подтопление, срочно уезжать в безопасные места. В 10:40 в городе уже звучала сирена предупреждения. Там паводковая ситуация крайне опасна.
Подтопление угрожает дачным массивам в поймах Урала и Самары, посёлку имени Куйбышева, микрорайону Форштадт, посёлкам Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный Городок.
В Курганскую область для борьбы с последствиями паводка направили дополнительные силы МЧС из пяти регионов страны.
Накануне власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.
8 апреля в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76, на борту которого 120 сотрудников МЧС. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.