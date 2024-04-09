* СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) могут завести уголовное дело в России, передаёт 9 апреля Lenta.ru.

Кадр из видео Юрий Дудь

Отмечается, что журналист неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта текущего года он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой.

Кроме того, в последнем ролике на YouTube-канале блогера нет отметок о его признании иностранным агентом.

Вместе с тем повторное нарушение закона об иноагентах в течение года может привести к возбуждению уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов 16 апреля 2022 года. 31 декабря того же года Дудь прекратил предпринимательскую деятельность.

В феврале 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов. Это в том числе касается сайтов, блогов и соцсетей. Кроме того, закон запретил рекламировать ресурсы иноагентов в СМИ. Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон.