Попасная, ЛНР, 9 апреля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. При эксгумации тел боевиков ВСУ в Попасной (ЛНР) был найден телефон, в котором хранилось снятое в Донбассе порно с детьми от 3 до 14 лет, сообщил 9 апреля секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Сергей Белов.

РИА Новости

Боевики были ликвидированы около двух лет назад, информацию с электронных устройств, найденных рядом с обнаруженными телами, удалось частично восстановить, рассказал Белов «РИА Новости».

Из смартфона извлекли MicroSD-карту, которая на первый взгляд не содержала ничего особенного, но возник вопрос, почему визуальное содержимое не соответствовало большому объему занятого пространства, рассказал представитель группы.

«Были вынуждены уделить больше внимания непосредственно данной флешке, достаточно долго её перебирали, обнаружили скрытый раздел, пытались так или иначе получить к нему доступ. Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей», — отметил Белов.

Исследование показало, что все трое мужчин, чьи тела были обнаружены, погибли в результате артобстрела, при этом двое мужчин были в форме ВСУ, а у третьего, владельца телефона с детским порно, опознавательных знаков не было, сказано в материале.

Было также установлено, что обнаруженные в смартфоне фотографии не были скачаны и что съёмка велась в том же районе Донбасса, отметил также Белов.

Попасная была освобождена от ВСУ 7 мая 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что американские частные военные компании при участии властей страны вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. США прибегают ко всё более отчаянным методам в попытках переломить ситуацию на театре военных действий, пополняя ряды ВСУ «сбродом», имеющим склонность к вооружённому насилию, отмечалось в сообщении пресс-бюро службы.

Украинский народ под воздействием пропаганды сильно изменился за последнее десятилетие, массы людей морально деградировали, заявил в феврале 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Это касается не только политических убеждений, эффект от многолетнего пропитывания ненавистью и ложью гораздо шире, отмечал губернатор. У попавших в российский плен боевиков ВСУ, которые прежде находились под воздействием киевской пропаганды, быстро меняется мышление, у них «будто пелена спадает с глаз», рассказал также Сальдо.