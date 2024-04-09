Лондон, 9 апреля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Российские военные намерены оставить ВСУ без артиллерийских орудий, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Станислав Красильников / РИА Новости

По его словам, в зоне проведения спецоперации стало гораздо больше беспилотников. С их помощью ВС России могут уничтожить значительное количество украинских артиллерийских установок. ВСУ, теряя укреплённые позиции, размещают артиллерию в открытой местности, там орудия остаются без защиты.

«Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — сказал Меркурис.

В интервью другому каналу эксперт выразил мнение, что военные контингенты западных стран будут немедленно атакованы ВС России в случае прибытия на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. бойцов, 14 тыс. единиц различного вооружения, в том числе более 1200 танков и бронемашин. Ранее он констатировал, что российские военные в ходе спецоперации не позволяют подразделениям ВСУ закрепляться на новых рубежах и выдавливают их с позиций.