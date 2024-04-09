Варшава, 9 апреля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Власти Польши отменяют с 1 июля несколько выплат для беженцев с Украины, передаёт 9 апреля киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на сообщение правительства Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, предполагается отменить разовую выплату в 300 злотых (около 7 тыс. руб.) для каждого беженца и выплаты по программе «40+», которые получают принявшие у себя беженцев граждане Польши.

Кроме того, с 1 июля проживание и питание в коллективных центрах для беженцев станет платным, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ООН заявили, что число беженцев с территории Украины достигло шести миллионов человек. В ряде европейских стран также начали отменять льготы и выплаты для беженцев или анонсировать их отмену. При этом граждане европейских стран, по данным социологических опросов, поддерживают это решение.

Власти Польши продлили статус временной защиты для граждан Украины только до конца июня, за это время будет подготовлен список разного рода ужесточений, смысл которых сводится к призыву: хватит шастать, — отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.

Киевские власти ранее призвали покинувших страну мужчин призывного возраста вернуться на Украину и защищать киевский режим. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о значительном количестве попыток граждан призывного возраста покинуть территорию страны нелегальными способами.