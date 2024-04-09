Харьков, Украина, 9 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Харькове. Видео авиаудара военкор Евгений Поддубный опубликовал 9 апреля в Telegram-канале.

кадр из видео

На кадрах, снятых разведывательным дроном, видны железнодорожные составы, перевозящие топливо для нужд ВСУ. Камера зафиксировала машины-заправщики, замаскированную артиллерийскую установку и площадку, на которой цистерны заполняли топливом.

Затем запечатлён момент удара по хранилищу, после которого начался пожар.

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7 апреля представители российского подполья сообщили, что по складу ГСМ в Харькове нанесён удар. Отмечалось, что возле ангаров часто видели армейские грузовики.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные сбросили две авиабомбы на Харьковский авиаремонтный завод. По данным подполья, там производили беспилотники, на территории были расположены подземные складские помещения.

В видеообращении 8 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Харькову отводится центральное место на совещаниях украинского верховного командования. Киев вместе с западными союзниками активно работает над усилением ПВО в Харькове, добавил он.