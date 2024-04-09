Поддубный опубликовал кадры удара ВС РФ по хранилищу топлива в Харькове
Военкор Поддубный опубликовал кадры удара ВС РФ по хранилищу топлива в Харькове
Харьков, Украина, 9 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Харькове. Видео авиаудара военкор Евгений Поддубный опубликовал 9 апреля в Telegram-канале.
На кадрах, снятых разведывательным дроном, видны железнодорожные составы, перевозящие топливо для нужд ВСУ. Камера зафиксировала машины-заправщики, замаскированную артиллерийскую установку и площадку, на которой цистерны заполняли топливом.
Затем запечатлён момент удара по хранилищу, после которого начался пожар.
7 апреля представители российского подполья сообщили, что по складу ГСМ в Харькове нанесён удар. Отмечалось, что возле ангаров часто видели армейские грузовики.
Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные сбросили две авиабомбы на Харьковский авиаремонтный завод. По данным подполья, там производили беспилотники, на территории были расположены подземные складские помещения.
В видеообращении 8 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Харькову отводится центральное место на совещаниях украинского верховного командования. Киев вместе с западными союзниками активно работает над усилением ПВО в Харькове, добавил он.