Буэнос-Айрес, 9 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Аргентинскую футболистку Флоренсию Гиньясу, которая выступала за команду «Атлетико Аргентино» в высшем дивизионе чемпионата страны, нашли мёртвой в городе Лас-Каньяс. Об этом сообщил телеканал TyC Sports.

Кадр из видео Флоренсия Гиньяса

По информации источника, 30-летнюю спортсменку убил её муж, который потом покончил с собой. В этот момент в квартире было двое их детей — семилетний мальчик и пятилетняя девочка.

Отмечается, что тела обнаружил сосед, который увидел на двери квартиры оставленную мужчиной табличку. На ней было написано: «Вызовите полицию, дети одни».

В ноябре 2023 года Гиньясу обвиняла своего мужа в насилии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бывшего футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги убили во время любительского товарищеского матча в Мексике. 38-летний спортсмен выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей». В ходе игры Хауреги отошёл на край поля, чтобы утолить жажду. В это время неизвестный подбежал к нему и шесть раз выстрелил в него, после чего скрылся. Футболист скончался на месте от полученных ранений.

В декабре 2023 года в Аргентине 62-летний футбольный арбитр Ремихио Армоа ударил ножом игрока молодёжной команды. Инцидент произошёл во время матча, когда на поле возникла потасовка. Армоа попытался сбежать, его задержали полицейские. Юношу госпитализировали, по словам родственников, он чудом остался жив.