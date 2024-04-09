Курган, 9 апреля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Дополнительные группировки МЧС из пяти регионов дополнительно направлены в Курганскую область для борьбы с последствиями паводка, заявил 9 апреля глава МЧС России Александр Куренков.

Екатерина Сычкова/URA.RU/ТАСС

«В регион заблаговременно из пяти субъектов направлены дополнительные группировки МЧС России. При необходимости будем наращивать силы», — сказал министр журналистам после облёта подтопленных территорий региона.

Как передавало ИА Регнум, власти Кургана объявили о превентивной эвакуации жителей отдельных микрорайонов и садоводств, которые находятся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уточняется, что речь идёт о четырёх микрорайонах — Затобольном, Храпово, Челноково, Глинках, — а также о садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

8 апреля в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации наводнения из Иваново вылетел самолёт Ил-76, на борту которого 120 сотрудников МЧС. Ранее в Курган прибыли дополнительные силы МЧС из подразделений Свердловской области и Урала.