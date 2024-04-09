Москва, 9 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Американские частные военные компании при участии властей страны вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину, сообщила 9 апреля Служба внешней разведки России (СВР).

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

«США прибегают ко всё более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооружённому насилию», — цитирует ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.

Заключённым обещают полную амнистию, но переговоры проходят тяжело, поскольку осуждённые не хотят сотрудничать с властями США без «благословения» наркобаронов, отметило пресс-бюро.

Первую партию завербованных планируется забросить на территорию Украины уже летом 2024 года, сказано в сообщении. США намерены в случае успеха данного проекта расширить набор для отправки в ВСУ и на другие страны, однако планы Вашингтона получить преимущество на поле боя путём притока на Украину наёмников из числа преступников обречены на провал, заявила также СВР.

«Перспектива очередного притока иностранных «солдат удачи» из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на многострадальные земли Русского мира вызывает тревогу. Однако планы американцев таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что американцы, румыны и французы участвовали в атаке украинских сил на Белгородскую область. Военкор опубликовал нашлемное видео бойца украинского формирования, снятое при попытке зайти на территорию Белгородской области.

ВСУ стянули в Харьков дополнительные группы наёмников из Франции, Грузии, а также боевиков украинского «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), их могут бросить в новый прорыв в Белгородскую область, заявил 3 апреля координатор подполья Сергей Лебедев.

За время проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ, сообщило 14 марта Министерство обороны. Всего за время проведения СВО на территорию Украины прибыли 13 387 иностранных наёмников, больше всего было уничтожено наёмников из Польши и Грузии — 1497 и 561 соответственно.