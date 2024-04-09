Московский зоопарк показал видео побега панды Катюши из вольера
Москва, 9 апреля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Панда Катюша — дочка больших панд Жуи и Диндин — сбежала из вольера в Московском зоопарке, сообщила 9 апреля в своём Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
«Ааа! Караул! Побег! Эта умница сегодня догадалась выдвинуть поилку и сбежать. Очень умная деваха растет. Настоящая Катерина», — написала она, опубликовав видео побега Катюши.
Как передавало ИА Регнум, первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Родителей малышки-панды Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. Панды являются достоянием Китая, и передача животных в другую страну стала знаком большого доверия.
В Москву в связи с рождением детёныша приехали зоологи из Китая, они осмотрели маленькую медведицу. В январе жители Москвы провели голосование и выбрали ей имя. Большинством голосов панду назвали Катюша.
7 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детёныш панды Катюша впервые появилась в большом вольере столичного зоопарка, а с 8 марта её смогут увидеть посетители павильона «Фауна Китая».