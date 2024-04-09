Москва, 9 апреля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Специалисты холдинга «Мосинжпроект» поделились опытом в области применения технологий информационного моделирования (ТИМ) в условиях импортозамещения на III форуме «Инжиниринг и проектирование». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Пресс-служба «Мосинжпроект» Специалисты холдинга «Мосинжпроект» поделились опытом в области применения технологий информационного моделирования

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник реализации ключевых градостроительных программ Москвы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, участвует в форуме в статусе генерального партнера.

«В холдинге обеспечен полный цикл информационного моделирования — от этапа инженерных изысканий и разработки проектной документации до передачи объекта в эксплуатацию. ТИМ позволяют анализировать информацию о текущем статусе объекта и получать разнообразные наглядные срезы данных по ходу работ. При этом сегодня «Мосинжпроект» работает на отечественном программном обеспечении», — отметил Юрий Кравцов.

Он отметил, что в рамках деловой программы форума представлен практический опыт «Мосинжпроекта» в области применения цифровых технологий.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот уточнил, что специалисты холдинга, в частности, рассказали о применении отечественных разработок в области адаптации ПО на примере проектирования электродепо «Бирюлёвское», работа над которым выявила ряд преимуществ отечественных цифровых решений над иностранными.

«Так, в отличие от зарубежной продукции, российские программные комплексы позволяют получить детальную раскладку кабелей, наглядно продемонстрировать стыки наружных и внутренних коммуникаций. Это особенно важно для электродепо, на территории которого расположены десятки зданий и сооружений, а длина кабельно-проводниковой продукции исчисляется сотнями километров», — пояснил Михаил Надот.

Генеральный директор проектного института холдинга «Мосинжпроект» Рустам Черкесов добавил, что на форуме также рассказали о том, как с внедрением технологий информационного моделирования трансформировались исходные данные для проектирования.

«Сегодня на начальном этапе реализации строительного проекта создается цифровой двойник территории будущих работ — информационная цифровая модель местности, включающая рельеф, существующие инженерные сети и искусственные сооружения. Её создание требует обработки большого массива данных, и в этом помогают современные инструменты автоматизации», — отметил Рустам Черкесов.

По его словам, для ускорения создания модели местности и перехода непосредственно к проектированию на помощь, в частности, приходят собственные разработки специалистов холдинга.

III форум «Инжиниринг и проектирование» состоялся 9 апреля в Москве. Это профессиональное мероприятие, охватывающее широкий круг тем в сфере развития проектно-инженерной отрасли. Темой форума в этом году стало освоение цифровых технологий, которые позволят сделать процесс строительства более прозрачным и управляемым на всех этапах — от проектирования до сдачи объекта. Холдинг дважды принимал участие в форуме в статусе генерального партнера.

Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» при проектировании и строительстве активно применяют цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. С использованием цифровых технологий создан ряд станций Большой кольцевой линии метро, Дворец гимнастики Ирины Винер и проведена реконструкция Большой спортивной арены «Лужники».

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