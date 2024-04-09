В США заявили, отказ от переговоров с РФ обрекает украинцев на вымирание
Полковник Макгрегор: отказ от переговоров с РФ обрекает украинцев на вымирание
Вашингтон, 9 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой по украинскому конфликту обрекает украинскую нацию на вымирание. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор журналу The American Conservative.
«Такой подход означает, что ещё больше украинских солдат погибнут бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление наконец положит конец войне на условиях Москвы», — рассказал он.
Американский военный добавил, что провал Белого дома в украинском конфликте уже привёл к нарушению равновесия в Европе, усилив позиции России.
«Стратегическая неудача Вашингтона на Украине уже резко нарушила стратегическое равновесие в Европе в пользу России», — уточнил Макгрегор.
Эксперт объяснил причины провала Соединённых Штатов тем, что в администрации президента Джо Байдена и в Конгрессе США существует тенденция недооценивать российские технологии, особенно гиперзвуковые ракеты, производственную мощь и оперативное искусство.
Как передавало ИА Регнум, ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться ещё части своих территорий. Он отметил, что особенно под ударом Одесса и Харьков, которые могут отойти РФ.
Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят.
О том, что Киеву грозит «крышка в течение одного года», заявил командующий взводом Вооружённых сил Украины (ВСУ) журналу New Yorker. Он пояснил, что Украина проигрывает, не стремительно, но стабильно.
Ранее американское агентство Bloomberg написало, что Киев с союзниками проигрывают России по производству снарядов. По словам авторов публикации, российские военные выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ, что в два раза выше показателя на конец января.