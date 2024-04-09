Вашингтон, 9 апреля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Отказ Вашингтона вести переговоры с Москвой по украинскому конфликту обрекает украинскую нацию на вымирание. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор журналу The American Conservative.

David Young/dpa/Global Look Press

«Такой подход означает, что ещё больше украинских солдат погибнут бессмысленно, когда мощное российское летнее наступление наконец положит конец войне на условиях Москвы», — рассказал он.

Американский военный добавил, что провал Белого дома в украинском конфликте уже привёл к нарушению равновесия в Европе, усилив позиции России.

«Стратегическая неудача Вашингтона на Украине уже резко нарушила стратегическое равновесие в Европе в пользу России», — уточнил Макгрегор.

Эксперт объяснил причины провала Соединённых Штатов тем, что в администрации президента Джо Байдена и в Конгрессе США существует тенденция недооценивать российские технологии, особенно гиперзвуковые ракеты, производственную мощь и оперативное искусство.

Как передавало ИА Регнум, ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может лишиться ещё части своих территорий. Он отметил, что особенно под ударом Одесса и Харьков, которые могут отойти РФ.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят.

О том, что Киеву грозит «крышка в течение одного года», заявил командующий взводом Вооружённых сил Украины (ВСУ) журналу New Yorker. Он пояснил, что Украина проигрывает, не стремительно, но стабильно.

Ранее американское агентство Bloomberg написало, что Киев с союзниками проигрывают России по производству снарядов. По словам авторов публикации, российские военные выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ, что в два раза выше показателя на конец января.