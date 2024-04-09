Мурманск, 9 апреля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Медики перевели губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получившего ножевое ранение, из реанимации в палату хирургического профиля, сообщил 9 апреля глава минздрава региона Дмитрий Панычев, слова которого приводит оперативный штаб региона в своём Telegram-канале.

Андрей Чибис Губернатор Мурманской области

«Состояние Андрея Владимировича улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — рассказал глава регионального минздрава.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Он получил ранение в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где успешно провели операцию. Вечером 5 апреля его доставили в областную больницу в Мурманске.

Чибис утром 5 апреля сообщил, что пришёл в себя после операции. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за помощь, а также всех, кто его поддерживал. 9 апреля он информировал, что начал вставать после ножевого ранения и рассчитывает быстрее вернуться к работе.

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Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Быданов. В суде он заявил, что готов принести извинения главе региона. При этом он заверил, что в момент преступления был трезв, но признался, что принимал лекарства, назначения которых не знает. Суд отправил Быданова под арест на два месяца.