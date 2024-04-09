Чита, 21 мая, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Забайкалье, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021−2025 годы, поступило уже 32 единицы медицинского транспорта, ремонт начат в трех медучреждениях. Подробности совещания о выполнении программы сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках программы запланированы мероприятия по приобретению медицинского оборудования и автотранспорта, строительству, установке, капитальному ремонту учреждений здравоохранения.

Уже начаты работы в читинской городской больнице №2, Оловяннинской ЦРБ, амбулатории поселка Целинный в Краснокаменском районе.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что данная программа — значительный импульс в развитии системы здравоохранения края.

«Предусмотрено финансирование почти в 5,5 миллиарда рублей. Первый миллиард рублей мы должны освоить в этом году. В ходе этой программы планируется, что мы построим десять новых объектов, включая очень важную детскую поликлинику в Железнодорожном районе Читы.

Отремонтируем 71 объект, из них 36 поликлиник на территории края, участковые, центральные районные больницы, ФАПы, амбулатории. Закупим дополнительное оборудование на 1,2 миллиарда и приобретем медицинский транспорт — в первую очередь медицинский транспорт — более 200 единиц почти на 400 миллионов рублей», — отметил Александр Осипов.

Глава региона поручил заблаговременно подготавливать всю необходимую документацию на 2022-й год.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года стало известно, что Забайкальский край в рамках стартовавший в России программы по модернизации первичного звена системы здравоохранения получит 967 миллионов рублей.

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