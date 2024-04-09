Берлин, 9 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский имеет в виду собственную смерть, когда говорит, что Украина без западной помощи не выживет. Об этом 9 апреля заявил обозреватель немецкой газеты Bild Франц-Йозеф Вагнер.

Mads Claus Rasmussen/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Когда Зеленский говорит «не выжить», он говорит и о собственной смерти», — написал журналист.

Он добавил, что без помощи Украины больше не будет.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский заявил, что в случае, если Конгресс США не одобрит выделение нового пакета военной помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией. По его словам, без американской помощи ВСУ будет крайне тяжело не только выиграть, но даже удержать фронт.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к любому варианту для получения американской военной помощи. Лидер киевского режима отметил, что готов получить помощь от США даже в кредит, только чтобы это было сделано сразу.

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля предупредил Киев, что новый пакет военной помощи США обернётся только колоссальными потерями ВСУ и утратой территории Украиной.

Экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер выразил мнение, что Зеленского могут свергнуть его же военные после истечения срока полномочий. Он указал, что на сегодняшний день Украина превратилась в несостоятельную страну с несостоятельной экономикой, обществом и военной отраслью и НАТО никак не может повлиять на ситуацию и исправить текущее положение дел.