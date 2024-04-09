Москва, 9 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. США активно используют цифровую среду для борьбы со странами, которые отстаивают свою независимость. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 9 апреля на заседании научного совета при Совбезе.

Известия/ Анна Селина

Он отметил, что у IT-сферы в настоящее время есть не только экономическое, но и военное и геополитическое измерения. Соединённые Штаты, располагающие огромными ресурсами в области компьютерной техники, программного обеспечения, интернет-технологий, активно задействуют их в межгосударственном противоборстве.

«Мы видим, как мировому сообществу фактически навязываются выгодные прежде всего англосаксам так называемые правила ответственного поведения государств в цифровой среде», — констатировал Патрушев.

Эти правила нужны США и их сателлитам, чтобы причислять те или иные государства к авторитарным и недемократическим. Борьба идёт с теми странами, которые проводят независимую политику и стремятся укрепить свой суверенитет.

Россия, добавил он, последовательно добивается формирования системы международной информационной безопасности, в которой будут неукоснительно соблюдаться принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев назвал США самым агрессивным из современных государств, которое активно вмешивается в дела других стран по всему миру. Он отметил, что, по самым скромным подсчётам, США более 150 раз нарушали суверенитет других государств после 1945 года. Они устраивали перевороты, провоцировали беспорядки и влияли на избирательные процессы.