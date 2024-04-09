Москва, 9 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления в России, эвакуированы. Пациентов перевели на другие клинические базы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

РИА Новости

«Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления, эвакуированы. Пациенты переведены на другие клинические базы», — сказал глава Минздрава РФ журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи пострадавшим при наводнении в Орске Оренбургской области. В том числе людей должны обеспечить запасом лекарств, а при необходимости — переводом пациентов в другие медучреждения. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По данным помощника главы Минздрава РФ, по состоянию на 8 апреля в Орске в связи с паводком госпитализированы девять человек, всего зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью.

Он отметил, что взрослые и дети в Орске получают экстренную и неотложную помощь в полном объёме, в больницах есть всё необходимое. Амбулаторную помощь оказывают выездные бригады преимущественно на дому, для плановой помощи пациентов отправляют в больницы Новотроицка, Оренбурга и других городов региона.