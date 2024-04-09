Москва, 9 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру. Женщину подозревают в наёмничестве на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в суде.

Соцсети Сандра Эйра

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сандре Эйре меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — приводит слова представителя суда «РИА Новости».

Сандре Эйре вменяется участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Депутата также объявили в международный розыск. Сама Сандра Эйра периодически размещает в соцсетях фотографии с украинскими военнослужащими и утверждает, что принимает участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ с 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что численность задействованных в боевых действиях на территории ДНР иностранных наёмников заметно сократилась, они всё чаще прячутся в тылу.

Он напомнил, как в начале специальной военной операции наёмники массово приезжали на фронт, сейчас такой возможности нет, потому что российская разведка быстро выявляет места массового скопления наёмников и поражает их позиции не только на линии боевого соприкосновения, но и в пунктах временной дислокации. Уже известно о ликвидации нескольких французских офицеров, один из них был сыном видного генерала, сказал Кимаковский.

Систематические удары Вооружённых сил России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Раньше наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных, сейчас же они воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте, уточнил он.

По данным Минобороны России, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, уже уничтожены. Больше всего среди них наёмников из Польши. Из 784 румынских наёмников уничтожены 349. В европейских странах растёт число захоронений тех, кто выступал на стороне ВСУ. Российский Следственный комитет объявил в розыск более 700 иностранцев за участие в боевых действиях, часть из них заочно арестована.