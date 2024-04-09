Москва, 9 апреля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Следственный комитет по обращению депутатов Госдумы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО, сообщил СК 9 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Средства, поступающие через действующую на территории Украины нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», в течение нескольких лет использовались для осуществления терактов в России и за её пределами, а также для нанесения РФ экономического ущерба, сказано в сообщении.

«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Отрабатываются связи исполнителей терактов в России с их иностранными кураторами, организаторами и спонсорами, добавила Петренко.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о направлении группой парламентариев и общественных деятелей обращения к правоохранителям с требованием провести следственные действия по многочисленным фактам политического терроризма со стороны западных стран. Международный терроризм коллективного Запада должен быть остановлен, а организаторы, исполнители и лица, финансирующие терроризм, должны быть названы и наказаны, подчеркнула Лантратова.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был состояться концерт группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли здание. Погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек пострадали.

По делу о теракте арестовали 11 человек. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников 27 марта заявил, что показания фигурантов дела подтверждают «украинский след». Президент Владимир Путин 2 апреля пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта.

В январе 2024 года экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что американский коррупционный бизнес на Украине, связанный в том числе с семьёй президента США Джозефа Байдена, спонсирует террористические атаки киевского режима. В 2014–2019 годах сын Джозефа Байдена Хантер входил в совет директоров Burisma Group.