Москва, 9 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок. Об этом 9 апреля сообщили в столичной прокуратуре.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС Лев Рубинштейн

«Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение трёх лет», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как передавало ИА Регнум, 8 января поэта, библиографа и публициста Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, после чего его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Водитель легковушки не уступил дорогу мужчине на пешеходном переходе. Правоохранители установили личность водителя. Выяснилось, что он 19 раз нарушил правила дорожного движения в 2023 году. В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело.

Мария Рубинштейн, дочь поэта, 14 января сообщила, что он умер.