Москва, 9 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили бойцов ВСУ у посёлка Спорное в ДНР, применив управляемые боеприпасы. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации

Отмечается, что военнослужащие Южной группировки войск, выявив позиции противника, нанесли по ним удар. В результате уничтожены и позиции, и находившиеся на них украинские боевики.

Ведомство распространило кадры с нанесением удара по вражеским позициям. Посёлок Спорное находится примерно в 25 км к северо-востоку от Артёмовска.

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Как сообщало ИА Регнум, российские предприятия в несколько раз нарастили выпуск управляемых артиллерийских снарядов для применения в зоне СВО. В госкорпорации «Ростех» заявляли о разработке управляемых боеприпасов, которые попадают в цель почти со стопроцентной точностью. Отмечалось, что они способны практически гарантированно уничтожать такую технику, как западные танки Abrams и Leopard.